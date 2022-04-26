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中職》兩度追平展韌性 悍將仍敗北創最慘開季成績

2022/04/26 22:11

悍將本季戰績2勝12敗，改寫中職開季前14戰最差戰績。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕富邦悍將開季陷入戰績低潮，昨一口氣從二軍換5位選手上一軍，面對聯盟龍頭樂天桃猿確實打出新氣象，樂天桃猿首局就領先，悍將卻能夠兩度追平，但7局仍被猿隊成晉安打攻下超前分。雖然富邦悍將比賽中兩度追平展現韌性，但仍以3:5輸球。悍將本季戰績2勝12敗，超越1994年俊國熊和1998年兄弟象，改寫中職開季前14戰最差戰績。

富邦悍將賽前大幅度走馬換將，剛上一軍的4位野手高孝儀、王苡丞、董子恩和莊韋恩都是本季首度先發。1局下，悍將先發投手陳仕朋就面對猿隊攻勢，林立獲保送、被成晉護送上二壘，陳俊秀和林泓育接連的二壘打，讓他失2分。不過，悍將3局上馬上有所回應，該半局于森旭擊出陽春砲，莊韋恩、王正棠安打，再靠張進德野手選擇追平。

于森旭開轟。（記者林正堃攝）

3局下，猿隊攻勢宛如複製，林立再次選到保送，且成晉再次完成犧牲觸擊，陳俊秀面對陳仕朋也再次擊出安打，這回猿隊又超前1分。悍將不放棄追趕，4局上也馬上有所回應，申皓瑋擊出二壘打之後，于森旭再補上安打，讓悍將再次追平。

悍將6局換上洋投優瑪中繼，他以三振化解陳仕朋留下兩位跑者的危機，但優瑪7局續投，被林立和成晉接連敲安，成晉的安打送回代表超前分的林立。8局下，樂天桃猿攻佔滿壘，再靠林立擊出滾地球造成野手選擇再下一城。

成晉敲出致勝安獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

成晉敲出致勝安獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

黃子鵬拿下勝投。（記者林正堃攝）

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