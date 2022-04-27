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網球》下週馬德里回歸！納達爾肋骨傷勢痊癒

2022/04/27 06:53

納達爾。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕因肋骨壓力性骨折休兵5週後，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）已經痊癒，他宣告將在5月初開打的馬德里名人男網賽復出，為法國公開賽重頭戲暖身備戰。

現年35歲的納達爾，已在祖國馬德里贏得5座冠軍，最近一次為2017年，下週第19度參賽，「儘管準備時間很短，就得面對這項艱難賽事，但我迫不及待地想在主場出擊，畢竟這種機會不多。」納達爾在個人推特發文，確認參與這項ATP千分等級大賽， 「我會盡力而為，馬德里見！」馬德里名人賽5月1至8日進行，納達爾2003年16歲時首度亮相，並在2005年贏得第一座冠軍，目前戰績54勝13負，該賽事2009年從硬地轉為紅土，大會也在官方推特歡迎人氣寵兒「蠻牛」歸來。

納達爾寶刀未老，開季20勝1負已締造生涯最佳紀錄，橫掃墨爾本、澳網、阿卡普爾科3座冠軍，但3月下旬印地安泉名人賽決戰失利，就因傷休兵迄今。　

Rafa is coming!

We're delighted to welcome back our five-time Mutua Madrid Open champion

Can't wait to see you in the Caja Mágica!@RafaelNadal | @atptour | #MMOPEN pic.twitter.com/e9F90DNoVp

April 26, 2022

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