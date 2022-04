網球》下週馬德里回歸！納達爾肋骨傷勢痊癒

納達爾。(資料照,美聯社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕因肋骨壓力性骨折休兵5週後,西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)已經痊癒,他宣告將在5月初開打的馬德里名人男網賽復出,為法國公開賽重頭戲暖身備戰。

現年35歲的納達爾,已在祖國馬德里贏得5座冠軍,最近一次為2017年,下週第19度參賽,「儘管準備時間很短,就得面對這項艱難賽事,但我迫不及待地想在主場出擊,畢竟這種機會不多。」納達爾在個人推特發文,確認參與這項ATP千分等級大賽, 「我會盡力而為,馬德里見!」馬德里名人賽5月1至8日進行,納達爾2003年16歲時首度亮相,並在2005年贏得第一座冠軍,目前戰績54勝13負,該賽事2009年從硬地轉為紅土,大會也在官方推特歡迎人氣寵兒「蠻牛」歸來。

納達爾寶刀未老,開季20勝1負已締造生涯最佳紀錄,橫掃墨爾本、澳網、阿卡普爾科3座冠軍,但3月下旬印地安泉名人賽決戰失利,就因傷休兵迄今。

Rafa is coming!



We're delighted to welcome back our five-time Mutua Madrid Open champion



Can't wait to see you in the Caja Mágica!@RafaelNadal | @atptour | #MMOPEN pic.twitter.com/e9F90DNoVp

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 26, 2022

