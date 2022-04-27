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NBA》公牛大利空！ 拉文觸發健康安全協議

2022/04/27 07:25

拉文（右）觸發健康安全協議，第五戰出賽存疑。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕季後賽首輪持續進行中，上場比賽遭公鹿以3勝1敗聽牌，面臨背水一戰的公牛今日又傳出壞消息，那就是上戰才剛拿下24分13助攻的明星後衛拉文（Zach LaVine）因為觸發健康安全協議，第五戰有可能無法上場。

公牛上戰以95：119，24分差慘敗公鹿，而在今天練球時主帥唐納文（Billy Donovan）就表示，拉文下一場比賽不一定能夠上場，而且他的身體狀況不太好，也不會隨隊一起前往密爾瓦基。接下來拉文將會進行更多的檢查，來確定他在第五戰的出賽狀況。

先前與公鹿季後賽的4場交手中，拉文場均可以拿下19.3分、5.3籃板、6.0助攻，雖與賽季24.4分的火力有所落差，但他依舊是公牛相當重要的進攻選擇。根據美媒表示，此次已經是拉文第三次觸發健康安全協議。

除了拉文以外，另一位公牛主力後場大將卡魯索（Alex Caruso），因為G4遭對手肘擊導致流鼻血，且被放進腦震盪保護的名單當中，今天還出現鬧震盪的相關症狀。不過主帥依舊不打算將卡魯索排除在G5之外，只不過卡魯索與拉文一樣沒有參加今天球隊的練習，也不會隨隊一同前往密爾瓦基。

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