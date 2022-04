林子偉。(資料照,記者李惠洲攝)

〔體育中心/綜合報導〕效力大都會的旅美好手林子偉,23日才被正式指派到1A,不料僅出賽2場,今突然進入傷兵名單。

林子偉去年大半球季都受到側腹肌傷勢所苦,季末遭到雙城釋出後,今年3月獲得大都會隊青睞、力拚重返大聯盟。由於簽約時間較晚,他赴美後先到球隊基地進行延長春訓,日前被指派到1A球隊,預計經過調整後就會回到3A。

林子偉在1A出賽2場,累積6打數1安,打擊率1成67、選到3次保送、吞下3K,另外有1次盜壘成功。根據小聯盟官網的異動消息,林子偉今被放進7天傷兵名單,期限從台灣時間26日開始起算,因此最快下月3日才能出賽。

Tzu-Wei Lin made his #Mets organizational debut last night and reached base 4 times, including on this double. @MetsFarmReport pic.twitter.com/Gdmf9fQbuE