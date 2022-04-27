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NBA》史上第一人！公鹿哈勒戴第二度榮獲年度最佳隊友獎

2022/04/27 08:19

J.哈勒戴。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日NBA揭曉2021-2022年度最佳隊友獎項（Twyman–Stokes Teammate of the Year Award），由密爾瓦基公鹿隊明星後衛J.哈勒戴（Jrue Holiday）脫穎而出，也是繼2019年在鵜鶘隊後再次獲得這個獎項的肯定，也是史上首位兩度獲選的球員。

自2013年設立的年度最佳隊友獎又稱作「特威曼史托克斯獎」，以特威曼（Jack Twyman）和（Maurice Stokes）的名字命名，表揚擁有無私表現、場上和場外的領導能力能作為其他球員的榜樣，又能為球隊帶來奉獻的球員。

身為一名在打滾NBA多年的老將，J.哈勒戴被球員互選為2020-21賽季NBA體育精神獎得主，他甚至也在首屆賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）社會正義冠軍獎的最終名單當中。2020年，J.哈勒戴和他的妻子、前美國女子國家足球隊球員勞倫（Lauren Holiday）一同成立「社會正義基金會」以幫助社會上經濟困頓的非裔族群，據悉捐出金額高達530萬美元（約1.58億台幣）

31歲的J.哈勒戴本賽季共出戰67場比賽，場均上場時間32.9分鐘，平均18.3分6.8助攻4.5籃板。在上個賽季，他幫助公鹿隊中止長達50年的冠軍荒。曾於2012-13賽季入選NBA全明星陣容，並三度入選NBA最佳防守陣容。

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