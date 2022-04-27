MLB》紐媒掌握洋基「作弊門」信件！ 真正違規行為曝光

大聯盟主席曼佛瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2020年紐約聯邦法院裁定洋基必須公開一份2017年大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）寄給洋基的信件，內容與洋基被指控偷暗號的事件有關，今天紐媒《SNY》獨家獲得該信件的複本，並揭露其中的內容。

2017年洋基與紅襪互相指控雙方偷暗號，當時紅襪被抓到使用Apple Watch來傳遞暗號，而洋基隊則被控使用轉播單位的攝影機來對準紅襪休息室，再透過牛棚電話告知暗號。

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今日信件被揭露，內容指出洋基並沒有使用與太空人一樣的偷暗號手法，同時也澄清洋基沒有使用轉播單位《YES Network》的攝影機來偷取暗號，也沒有指責洋基在2017年賽季出現任何偷竊暗號的行為。

不過該信件的內容提到，洋基在2015與2016年，運用錄影重播室來破解暗號且將其傳遞給教練團成員後轉達給二壘跑者，洋基因此遭聯盟處以10萬美元的罰款，該筆罰款被以慈善名義拿來協助艾瑪颶風的救災行動。

大聯盟發表聲明指出，在當時使用錄影重播室破解對手暗號的行為並沒有違規，只要球隊沒有使用電子儀器傳遞給休息室即可。根據《ESPN》報導指出，洋基的違規行為是因為時任投手教練羅斯柴德（Larry Rothschild）在休息室打電話給錄影重播室詢問該如何識別球種，代表洋基受罰的原因與紅襪以及太空人的狀況不同。

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