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MLB》「卡王」再度結出天價！ 破爛不堪仍值4490萬

2022/04/27 09:04

明顯受損且被修剪過的《T206》發行的華格納球員卡再度創下驚人天價。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕棒球界天價神卡，由菸草公司《T206》發行的華格納（Honus Wagner）球員卡再度創下驚人天價，一張有著明顯缺陷的T206華格納球員卡，在經過拍賣公司《Robert Edward Auctions》17天的拍賣後正式落槌，以152萬8066美元（約新台幣4490萬）結標。

根據《ESPN》報導指出，該張球員卡不僅三個角都破損，而且被修剪過，同時還有一個明顯的摺痕在中間，不過此卡依舊在經歷17天的競標期間，獲得75次出價，最終以152萬8066美元天價結標。

該張球員卡由於其稀有度與過往歷史，被視為棒球卡界的卡王。在2月時，有另一張同款的華格納球員卡，在已經被撕成兩半的情況下，還是以47萬5960美元結標；去年5月，另一張T206華格納球員卡透過拍賣公司《Goldin Auctions》以375萬美元結標，當時創下史上第五高的球員卡結標紀錄。

去年8月，一張T206華格納球員卡以660.6萬美元（約新台幣1.8億）結標，登上史上最貴的卡王寶座。該卡是經由鑑定公司Sportscard Guaranty Corp（SGC）所鑑定，評價僅來到3分，同時根據三大鑑定公司Professional Sports Authenticator （PSA）、Beckett Grading Services （BGS）與SGC指出，這世上僅有4張T206華格納球員卡的等級比該張卡還高，且全都是私人收藏。

《Robert Edward Auctions》的總裁Brian Dwyer表示，此次結標的T206華格納球員卡證明，該張卡的需求正不斷增長：「在任何情況下，這已經超越了興趣。該卡2012年以19萬8850美元被買下，後續於2019年被以54萬美元賣出。很興奮能夠看到這張卡不斷改寫紀錄。」

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