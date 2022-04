鄭宗哲。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕效力海盜的旅美好手鄭宗哲,今在面對藍鳥1A的比賽展現火燙手感,全場5支4、還敲出本季第2轟,打擊率上升至3成05。

鄭宗哲今擔任先發第一棒游擊手,首局靠失誤上壘,2局第二打席敲出三壘方向滾地球安打。4局在0好1壞情況下敲出右外野方向陽春砲,幫助球隊拉開至5:2領先。

5局鄭宗哲敲出本場第三安、達成猛打賞,8局一出局後再敲左外野方向深遠二壘安,接著還展現快腿盜三壘,本季第4次盜壘成功。

海盜1A終場以9:6拿下勝利,鄭宗哲5打數4安打、進帳1分打點、跑回3分,打擊率3成05、攻擊指數0.883。根據現場轉播單位主播史密斯(Spenser Smith)指出,鄭宗哲是球隊本季第一位單場4安的打者。

Another name moving from the FCL to Single A, Tsung-Che Cheng with a home run! #LetsGoBucs pic.twitter.com/FPq3gipdSS