MLB》遊騎兵工具人穿牛仔褲練打 起因是一場「愚蠢的賭注」

遊騎兵工具人米勒今穿牛仔褲練打。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵工具人米勒（Brad Miller）今在賽前打擊練習時穿著牛仔褲上場，因為他輸了一場與隊友N.洛爾（Nathaniel Lowe）的賭注。

《達拉斯晨報》記者葛蘭特（Evan Grant）今在報導中打趣形容，米勒穿了一件尺寸過大的牛仔褲看起來很蠢，「但這是為一個更愚蠢的賭注付出代價」。事件起因為26歲的一壘手N.洛爾到現在還是不敢相信前輩米勒竟然曾經單場三響砲（去年效力費城人時，7月8日對小熊之戰），因此上週表示如果自己也能達到，對方就要在賽前練習時穿牛仔褲上場。

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沒想到米勒反將他一軍，「嘿，你如果打出一支我就穿。」而N.洛爾果真在22日面對運動家之戰敲出本季首轟，因此米勒今就在面對太空人賽前兌現承諾，穿上N.洛爾的牛仔褲練打。

「我覺得他穿起來很好看，」N.洛爾受訪時表示，「如果他今晚能多打幾支安打，就更棒了。」

而葛蘭特與總教練伍德沃德（Chris Woodward）都樂見兩人這場賭注，因為這支球隊在貝爾崔（Adrian Beltré）退休後，休息室似乎就少了良好的化學效應，「我們需要更多這樣的互動，氣氛會比較輕鬆、球季也不會那麼單調，」伍德沃德提到，「（提升休息室氣氛）幾乎已經在我的DNA裡了，也很高興可以看到我們能有這樣的球員。你不會出於這個原因就簽下一名選手，但團隊的凝聚力往往需要靠他們。」

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