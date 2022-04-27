NBA》 杜蘭特為何季後賽落入凡間 美媒點出綠衫軍防守關鍵

杜蘭特（左）系列賽遭到嚴防。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕擁有聯盟最強得分機器美譽的杜蘭特（Kevin Durant），今年季後賽遭到塞爾提克重兵看防，整體表現不如預期，更創下生涯首次系列賽被對手橫掃的難堪紀錄，美媒也點出綠衫軍能夠守住籃網王牌的關鍵。

杜蘭特系列賽前3戰有如神隱，雖然第4戰回神，靠著一己之力爆砍39分，不過為時已晚，球隊仍難逃橫掃命運，賽後他也大力稱讚塞爾提克的表現，「他們是更好的那一支隊伍，這就是聯盟最強防守球隊的能耐。」

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能夠減輕杜蘭特場上影響力，綠衫軍當家前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）功不可沒，前3戰兩人對位時，前者15投僅2中，且發生多達10次失誤，後者也提到，「我知道他（杜蘭特）的能力和所達到的成就，面對這樣強大的球星，我必須在攻防兩端保持競爭力，才有機會將他守住。」

除了塔圖姆外，G.威廉斯（Grant Williams）的防守更加令人激賞，因為綠衫軍執行全面換防，這位三年級無可避免會對位到杜蘭特。原本預期這將可能成為籃網打點機會，未料兩人交手杜蘭特不僅未佔盡優勢，反而還落居下風，前3戰9投僅3中，並有4次失誤。

「我只是把我的份內工作做好，去注意對手喜歡做什麼動作，並要怎麼樣才會讓我們團隊變得更好。」G.威廉斯謙虛提到自己防守表現。除了上述兩人外，包括新科年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）、J.布朗（Jaylen Brown）以及團隊協防意識和教練團戰術都是綠衫軍能夠死守杜蘭特的重要因素。

G.威廉斯。（法新社）

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