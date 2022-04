MLB》大谷翔平滑球超進化！ 專家盛讚：現在是最強的他

大谷翔平本季的投球表現更上一層樓。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平本季在打擊上持續掙扎,但投手丘上的他卻持續再進化,今天大聯盟數據專家皮特列歐(Mike Petriello)就點名他在滑球上的進步,且直言應該沒有人能想到大谷翔平還可以變得更好。

本賽季大谷翔平主投3場先發拿下1勝2敗,防禦率4.40,主投14.1局狂飆26次三振,大谷翔平面對的打者有40%以上都是被他三振。皮特列歐指出,不只是因為他的速球從去年的95.6英哩,提升到97.5英哩,而且保送率也進步,而最明顯的改變就是他的滑球。

大谷翔平今年的滑球進化為他最棒的球種,速度從82.2英哩增加到84.8英哩,且位移變得更加巨大,現在他的滑球有著16英吋(40.64公分)的水平位移,這個數據在去年是15.8英吋。

皮特列歐解釋,球的位移需要時間,而速度的提升代表球能夠位移的時間縮短,但大谷翔平同時將滑球球速提升的又增加滑球位移。去年大谷翔平的滑球比擁有同樣速度的滑球多變化了115%,而今年這項數據直接提升到152%。

在大谷翔平滑球大幅進步的情況下,本季他滑球的使用率也大幅增加,從去年的22.0%提升到今年為33.8%,幾乎與直球的使用量相同(35.9%),本季大谷翔平的滑球只被敲出三支一壘安打。

Shohei Ohtani's Back Door Slider.



Fastball & Back Door Slider, Individual Pitches + Overlay.



You can see why you'd give up on it! pic.twitter.com/IKixHZTpO2