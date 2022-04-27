MLB》大谷翔平滑球超進化！ 專家盛讚：現在是最強的他

大谷翔平本季的投球表現更上一層樓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平本季在打擊上持續掙扎，但投手丘上的他卻持續再進化，今天大聯盟數據專家皮特列歐（Mike Petriello）就點名他在滑球上的進步，且直言應該沒有人能想到大谷翔平還可以變得更好。

本賽季大谷翔平主投3場先發拿下1勝2敗，防禦率4.40，主投14.1局狂飆26次三振，大谷翔平面對的打者有40%以上都是被他三振。皮特列歐指出，不只是因為他的速球從去年的95.6英哩，提升到97.5英哩，而且保送率也進步，而最明顯的改變就是他的滑球。

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大谷翔平今年的滑球進化為他最棒的球種，速度從82.2英哩增加到84.8英哩，且位移變得更加巨大，現在他的滑球有著16英吋（40.64公分）的水平位移，這個數據在去年是15.8英吋。

皮特列歐解釋，球的位移需要時間，而速度的提升代表球能夠位移的時間縮短，但大谷翔平同時將滑球球速提升的又增加滑球位移。去年大谷翔平的滑球比擁有同樣速度的滑球多變化了115%，而今年這項數據直接提升到152%。

在大谷翔平滑球大幅進步的情況下，本季他滑球的使用率也大幅增加，從去年的22.0%提升到今年為33.8%，幾乎與直球的使用量相同（35.9%），本季大谷翔平的滑球只被敲出三支一壘安打。

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皮特列歐表示，雖然現在大谷翔平的防禦率是4.40，但目前幾乎所有的指標都顯示他的表現不僅止於防禦率所呈現出來的水準，現在的投手大谷翔平，是他生涯至今最強的狀態。

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