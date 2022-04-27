NBA》士官長不在沒差！T.楊恩持續低迷僅拿11分 熱火淘汰老鷹晉級

歐拉迪波23分率隊晉級。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部頭號種子熱火今在兩大主力缺陣下，靠歐拉迪波（Victor Oladipo）與艾德巴約（Bam Adebayo）合繳43分之下，以97：94拿下G5勝利，順利取得次輪門票。

熱火除羅利（Kyle Lowry）本就因大腿傷勢無法上場外，今天賽前一哥巴特勒（Jimmy Butler）也因左膝痠痛臨時缺陣，嘗試關門的邁阿密大軍開賽後與老鷹形成拉鋸戰，次節中段在斯特魯斯（Max Strus）短短67秒就連拿10分的帶動下，拉出一波17：0的攻勢，確立雙位數分差。

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老鷹第四節嘗試反撲，倒數1分鐘時靠D.杭特（De'Andre Hunter）的跳投追到只剩2分差，接著艾德巴約先在歐拉迪波助攻下秀了一記灌籃再度將分差拉開，隨後T.楊恩（Trae Young）2罰1中、兩隊再回到3分差。不過老鷹今天最火燙的D.杭特也同時犯滿離場，他今貢獻35分11籃板。兩隊接下來就陷入得分荒，熱火終場就以3分差帶走勝利。

T.楊恩今天持續迷航，全場12投2中、外線5次出手盡墨，還發生6次失誤。僅拿下11分、另有8籃板6助攻，整個系列賽命中率僅32%、投進22顆球卻出現30次失誤。此季單場前4低的得分表現有3場來自這個系列戰，球隊遭淘汰難辭其咎。

熱火方面，歐拉迪波全隊最高23分、艾德巴約20分11籃板、斯特魯斯15分。板凳出發的赫爾羅（Tyler Herro）挹注16分、馬丁（Caleb Martin）10分。

熱火快意晉級後，接下來還有將近一週的時間可以休息，他們的對手將是七六人與暴龍之間的勝方，次輪G1將在台灣時間下週二登場。

T.楊恩系列賽表現相當低迷。（法新社）

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