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MLB》簽約爭議引大都會老闆不滿 梅茲澄清雙方從未達成承諾

2022/04/27 11:10

梅茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季投出生涯年的30歲左投梅茲（Steven Matz），季末以一紙4年4400萬美元（約新台幣12.2億）合約轉戰紅雀，不過卻引發大都會老闆寇恩（Steve Cohen）不滿，並砲轟經紀人不專業。今天梅茲也澄清，自己去年從未和前東家達成協議。

梅茲去年冬天成為多隊競逐對象，他最終在11月決定加盟聖路易，卻意外引起寇恩抨擊，指稱他的經紀人違反雙方口頭承諾，剝奪大都會提供相同報價機會。兩方甚至互相在社群媒體放話，在當時引發諸多討論。

大都會目前正與紅雀進行3連戰，梅茲將在系列賽最終戰先發，也不免被問到去年簽約爭議，他表示，他的個性不喜歡創造話題，雙方在最後一刻都沒有達成任何簽約協定，並提到寇恩是名充滿熱情的老闆，不過對於他的爆料有些意外和失望。

梅茲也提及，他知道自己有機會能夠再次回到前東家，但當時還沒做出任何決定，但紅雀提出一份令他滿意的合約後就下定決心簽下合同，但此前都尚未答應其他球隊。

梅茲從小就在紐約土生土長，進入聯盟後也如願被家鄉球隊大都會第2輪選進，大聯盟生涯前6個賽季都待在大蘋果，去年球季在藍鳥投出代表作，今年賽季則轉往紅雀效力。

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