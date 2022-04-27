MLB》亂成一鍋粥！ 老虎系隊級失誤送雙城免費一勝（影音）

lol this Twins walk-off is hilarious pic.twitter.com/oKH7KFSz3o — Billy Heyen （@BillyHeyen） April 27, 2022

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天在作客明尼蘇達的比賽在9局上演互秀下限的戲劇化情節，雙城在老虎發生失誤後出現跑壘瑕疵，想不到老虎卻又發生嚴重失誤，最終一口氣失掉2分也輸掉比賽，終場雙城以5：4向老虎說再見。

雙城前4局靠凱普勒（Max Kepler）的二壘安打與兩分砲取得3：0領先，老虎6上巴耶茲（Javier Baez）二壘安打先追回1分，8上更敲出三分砲讓後援投手帕岡（Emilio Pagan）救援失敗，幫助球隊以4：3逆轉。

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比賽到了9下卻發生尷尬狀況，老虎終結者索托（Gregory Soto）在連續保送Trevor Larnach與厄謝拉（Gio Urshela）後三振掉本場最火燙的凱普勒取得第一個出局數，隨後下棒的沙諾（Miguel Sano）敲出右外野方向飛球，想不到這球竟讓局面陷入大混亂。

老虎右外野手葛洛斯曼（Robbie Grossman）面對這顆平凡的飛球發生失誤，將球漏到身後，老虎野手在補救後將球傳回內野，然而這次換雙城跑者發生跑壘瑕疵，厄謝拉直接從二壘往三壘狂奔，導致三壘的Larnach有可能被夾殺，想不到老虎捕手哈斯（Eric Haase）往三壘沒跑幾步就直接把球傳到左外野，讓雙城兩名跑者回來，終場雙城就以5：4取得再見勝。

發生跑壘瑕疵的雙城靠著老虎的低級失誤收下再見勝。（美聯社）

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