MLB》史上最短三響砲！瑞佐生涯首度達陣寫罕見紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今在主場迎戰金鶯,當家一壘手瑞佐(Anthony Rizzo) 生涯首度單場三響砲,加上蓋洛(Joey Gallo)本季首轟出爐,終場以12:8贏球,近期拉出一波4連勝。

瑞佐今在3局轟出三分砲為洋基先馳得點,小白球剛好彈在右外野牆上,距離僅346英呎、仰角37度,全聯盟30座球場僅有洋基球場會形成全壘打。

請繼續往下閱讀...

瑞佐5局再轟出右外野方向2分砲,距離378英呎,8局一樣是右外野方向全壘打,落在界外標竿附近,經過判決維持原判為全壘打,距離是今天最短的327英呎,總計今天3轟合計1051英呎,是自《Statcast》啟用以來三響砲合計最短的距離。

32歲的瑞佐除以8轟登上聯盟全壘打王,也成為洋基隊史首次扛出三響砲時次老的打者,史上最年長為1930年35歲的貝比魯斯(Babe Ruth)。

除此之外,開季陷入低潮、打擊率不到2成的蓋洛,今在4局也終於轟出本季首轟,進入休息區後隊友還故意不理他,以「生涯首轟」的待遇對待這位重砲,形成有趣畫面。

Joey Gallo hits his first of the season and proceeds to get the silent treatment from teammates



(via @YESNetwork)pic.twitter.com/y11PYXGSqM