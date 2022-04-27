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MLB》史上最短三響砲！瑞佐生涯首度達陣寫罕見紀錄（影音）

2022/04/27 12:03

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰金鶯，當家一壘手瑞佐（Anthony Rizzo） 生涯首度單場三響砲，加上蓋洛（Joey Gallo）本季首轟出爐，終場以12：8贏球，近期拉出一波4連勝。

瑞佐今在3局轟出三分砲為洋基先馳得點，小白球剛好彈在右外野牆上，距離僅346英呎、仰角37度，全聯盟30座球場僅有洋基球場會形成全壘打。

瑞佐5局再轟出右外野方向2分砲，距離378英呎，8局一樣是右外野方向全壘打，落在界外標竿附近，經過判決維持原判為全壘打，距離是今天最短的327英呎，總計今天3轟合計1051英呎，是自《Statcast》啟用以來三響砲合計最短的距離。

32歲的瑞佐除以8轟登上聯盟全壘打王，也成為洋基隊史首次扛出三響砲時次老的打者，史上最年長為1930年35歲的貝比魯斯（Babe Ruth）。

除此之外，開季陷入低潮、打擊率不到2成的蓋洛，今在4局也終於轟出本季首轟，進入休息區後隊友還故意不理他，以「生涯首轟」的待遇對待這位重砲，形成有趣畫面。

今天迎來30歲生日的賈吉（Aaron Judge）在8局上也有全壘打演出，本季第4轟出爐。條紋軍今以5轟帶給先發投手塞維里諾（Luis Severino）強大火力支援，他今前5局繳出無安打的完美演出，最後以6局失4分的表現收下本季第2勝。

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