NBA》還未上場就先惹人厭 教練團、隊友都希望B.西蒙斯G4能出賽

B.西蒙斯拚戰態度引發隊友質疑。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網昨天遭到塞爾提克橫掃，成為第1支被淘汰的季後賽球隊，原先指望能在G4迎回B.西蒙斯（Ben Simmons），卻在開打前夕變卦，再度因為背部傷勢缺陣。今天美媒也透露，籃網教練團和隊友都希望他能復出救火。

原本計畫要在G4上場的B.西蒙斯，早上醒來時卻驚傳背部再次出現疼痛，並和經紀人R.保羅（Rich Paul）一同會見布魯克林高層報告傷勢狀況，雙方也達成協議不在背水一戰出賽，B.西蒙斯甚至沒有坐在球隊板凳席上。

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《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）也揭露，根據相關消息人員表示，籃網球員對於B.西蒙斯未能上陣無法苟同，他們並非否認這位明星前鋒有傷，而是對他的拚戰精神提出質疑，認為他不敢在高風險強度的季後賽上場，團隊希望能夠看到他就算在有限的上場時間也能披上戰袍為球隊盡一份貢獻，但最終仍事與願違。

《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）也補充，B.西蒙斯身邊親近的朋友都鼓勵他能夠重新回到賽場，並和隊友建立場上默契，也將有利於下個賽季磨合。他所屬團隊相關成員也建議他至少穿上球隊衣服坐在場邊，而不要每次都穿著便服在板凳區。

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