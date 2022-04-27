MLB》大都會頻挨觸身球 巴西特開砲：聯盟根本不在乎球的品質

大都會本季至今挨了18次觸身球為全聯盟最多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會的打者本季頻挨觸身球，目前遭砸18次為全聯盟最多，對此陣中投手巴西特（Chris Bassitt）今忍不住開砲，砲轟聯盟根本不在乎球的品質。

大都會與紅雀今天這場比賽總共出現5次觸身球，巴西特自己也在5局砸中紅雀多諾文（Brendan Donovan），大都會則是挨了3次，包括陣中強打阿隆索（Pete Alonso）8局被本季第二次頭部觸身球。

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阿隆索被頭部觸身球後，曾讓大都會總教練休瓦特（Buck Showalter）一度上場關切，不過兩隊並未發生衝突。休瓦特賽後表示，阿隆索經過檢查後並無腦震盪跡象，不過明天午場的比賽可能需要休兵一天。

對於球隊本季至今已挨18次觸身球，今天主投6局無失分、拿下第3勝的巴西特賽後毫不留情砲轟聯盟完全不在乎用球的品質，「一直看到隊友被砸真的很煩，如果是普通的失投球就算了，但我們被頭部觸身球的數量真的是令人難以置信。」

巴西特指出，自己今天也投出一些近身球，而身為一個曾經被平飛球擊中臉部的球員，他絕對也不想要把球往打者身上招呼，「但聯盟的用球有很大的問題，他們糟透了，大家都心知肚明，聯盟每個投手都清楚這一點，我們都已經告訴他們問題了，但他們根本完全不在乎這件事。」

巴西特提到，比賽中的用球品質相當不穩定，例如第一局的球是正常的，到了第三局就會變得很糟糕，第四局又恢復正常：並指出球的品質會受到天氣與各種因素影響，但從來沒有保持一致性，每次出賽的用球握起來感覺都不一樣。

被問及可以如何改進時，巴西特表示，投手已經向聯盟建議過很多方法，是一些「不會傷害到打擊的方法」，「但我知道他們什麼都不做的原因就是為了保護打擊。」

大都會投手巴西特。（美聯社）

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