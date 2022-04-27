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羽球亞錦賽》4個月後首戰國際賽 「羽球王子」王子維3局險勝晉級16強

2022/04/27 12:21

王子維。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「羽球王子」王子維去年12月世錦賽結束後，未曾在國際賽出賽，今日在亞錦賽重返戰場，首輪以21：14、9：21、21：18力退馬來西亞選手艾迪爾（Aidil Sholeh），晉級男單16強。

27歲的王子維去年表現並不理想，在湯優盃出賽3場僅取1勝，以及丹麥公開賽、印尼公開賽及世錦賽也都首輪出局，世界排名也下滑至15。

經果4個月的調整，王子維4月中旬選在全國團體錦標賽先重返戰場，並帶領合庫打入4強，只是關鍵4強戰3局遭到土銀的林俊易逆轉。

王子維這次站上亞錦賽舞台，首戰遇世界排名113名的對手，首局雖未遇到太多難題，但次局突然當機連續被對手得分。

王子維決勝局前段最多領先6分，但換邊後被艾迪爾追上，還好在18：18平手後有穩住陣腳連拿3分，驚險晉級32強，下一輪遇到22歲中國選手李詩灃。

2018年青奧男單金牌李詩灃目前世界排名64，今天首輪以12：21、21：10、21：19逆轉3月剛拿下全英公開賽亞軍、世界排名第9的印度「超新星」森（Lakshya Sen），他過去未曾和王子維交過手。

在女單方面，台灣世界排名93的宋碩芸以12：21、15：21敗給世界排名第10的泰國好手李美妙。

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