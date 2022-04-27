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T1》峮峮及PS加持！中信特攻主場票選衝第1

2022/04/27 12:22

峮峮領軍的人氣啦啦隊Passion Sisters成功炒熱特攻主場氣氛。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟元年2021-22球季年度球迷票選獎項「最FUN主場」上週三開跑至今1週，獲得球迷廣大迴響，吸引超過1萬名球迷參與投票，中信特攻主場經營有聲有色，又有人氣啦啦隊Passion Sisters加持，在「最FUN主場」第一階段票數暫居領先。

截至今日中午11點止，特攻在「最FUN主場」票選拿下4022高票，暫居第1，領先排名第2的高雄海神達1300多票，台鋼獵鷹主場充滿創意的行銷活動，也贏得球迷力挺，目前以2442票排名第3，僅落後海神不到300票的差距，隨時都有機會在接下來的兩週票選超車。

特攻雖然去年才成軍，但球團首季主場行銷十分用心，先前的「X87 Agents」、「DEA-R」、「第一A情人」都獲得球迷好評，近期的「特攻動物園」更吸引不少親子球迷進場，並在賽前體驗有趣的闖關活動，更重要的是特攻啦啦隊找來職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters助陣，透過超人氣PS峮峮、短今等人的拉抬，大大提升特攻主場的聲勢，這些都是票數得以領先的關鍵。

面對北台灣特攻「領北狂攻」，聲勢大漲，南台灣霸主海神也不遑多讓，「我雄海派」的作風完全體現在主場經營上，坐鎮南台灣最佳體育館高雄巨蛋，海神主場行銷上也投入大量資源，幾次的主場主題活動和贊助商密切結合，合力創造酷炫的主場氛圍，賽前的場邊活動也展現出對於球迷的貼心，推出按摩、美甲、DIY手作等活動，讓球迷們能在主場完全放鬆享受1場籃球饗宴。

至於台鋼獵鷹主場則走「小而美」的風格，儘管主場嘉藥大學紹宗體育館大小、規格難以和高雄巨蛋體育館，但主場行銷卻是創意十足，從先前的情人節主題活動將月老直接請到球場，再到婦幼節主題活動直接在場館外打造出規模盛大的遊樂場，最後主場週更直接放大絕，讓招牌DJ妖嬌和啦啦隊Wings Girls都換上夏日清涼辣裝登場，每次的主場行銷都十分吸睛，主場氛圍更是歡樂，娛樂性十足。

相較於特攻、海神和獵鷹在主場經營上受到球迷歡迎，台灣啤酒英熊和桃園雲豹則受到新冠肺炎疫情影響，主場賽事多次延賽或閉門，導致籌備多時的主場活動無法發揮出預期效果，因此在「最FUN主場」的票選活動中落居下風。

英熊總經理哈孝遠表示：「台啤英熊本季打造許多獨一無二的特色周邊活動，包含管樂隊與DJ配合應援、邀請各種學校社團進行表演，提供學生們更多表演舞台。雖遇嚴峻疫情本隊曾舉辦4場閉門比賽，球團也為線上觀看的球迷提供許多在線互動、限定抽獎活動，讓球迷雖無法進場也能有有趣的看球體驗。」

DJ妖嬌成功帶動獵鷹主場人氣。（T1聯盟提供）

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