NBA》「一年前的今天在等手術...」歐拉迪波把握機會證明身手依舊

歐拉迪波攻下23分率熱火晉級次輪。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火前明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）前3戰板凳坐好坐滿，終於在第4戰得到機會以替補之姿登場，今天兩大主力巴特勒（Jimmy Butler）、羅利（Kyle Lowry）缺陣下被排上先發，就拿下全隊最高的23分，證明昔日身手依舊存在。

「一年前的今天，我獨自一人坐在空暗的房間等待下個手術，當時正處於我人生最低潮時刻，但現在老天讓我可以站在這裡，我能做的就是努力在場上奮戰，並且持續變得更好，這只是我今年第9場比賽，還有很多進步空間。」歐拉迪波賽後感性說道。

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歐拉迪波2019年遭逢右膝四頭肌腱斷裂，去年轉戰熱火僅打4場舊傷復發，決定動刀治療賽季再度報銷。雖然過去幾年命運多舛，不過他仍沒有放棄希望，「我們都是人，都會遇到這種時刻，我從出生以來就在戰鬥，當老天授予我這項難題時，我有兩個方向能走，一個是停下腳步，一個是正面迎戰，我一直以來都不會選擇退縮，不讓任何事情將我擊倒。」

歐拉迪波今年3月才正式歸隊，首秀板凳出發砍下11分，向球迷宣告回歸，不過後續表現並未獲得教練團信任，甚至跌出輪替陣容，儘管例行賽最終戰狂轟40分，季後賽還是遭到冷凍，甚至爆出與一哥巴特勒不合傳言。不過雙方不僅合體澄清謠言，歐拉迪波今天頂替先發重任就率隊晉級次輪，有望成為熱火下輪季後賽X因子。

歐拉迪波。（法新社）

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