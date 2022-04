MLB》阿隆索又遭頭部觸身球！大都會成本季聯盟「萬磁隊」（影音）

阿隆索遭頭部觸身球。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕大都會先發一壘手阿隆索(Pete Alonso)今在面對紅雀隊後援投手懷特利(Kodi Whitley)時,遭到對手一記83英哩變速球砸向頭盔,所幸阿隆索閃躲迅速並未擊中頭部,隨後也保持鎮定跑向一壘。

當時比賽來到8局上半,大都會以2:0領先紅雀的情況下,阿隆索遭到頭部觸身球擊中,大都會總教練休瓦特(Buck Showalter)隨即不悅地走向場中想詢問狀況,大都會的幾名球員紛紛走出休息區,但紅雀隊並沒有動靜。後續經防護員檢查,阿隆索傷勢並無大礙,雙方並未發生進一步衝突。

這是阿隆索本賽季第二度被頭部觸身球擊中,第一次是在在4月7日對陣國民隊的比賽中,阿隆索被湯普森(Mason Thompson)以94英里的滑球擊中,這一球直擊他的肩膀及頭盔 ,當下也痛苦倒地,雙方也清空板凳在場上爆發衝突。

本賽季大都會球員遭觸身球擊中共計18次,是整個大聯盟球隊裡最多的,遙遙領先第二多的金鶯隊、洛磯隊、教士隊的11次。

Pete Alonso is hit on the helmet and the Mets are not happy one bit. pic.twitter.com/Kh88hgCuKJ