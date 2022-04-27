MLB》阿隆索又遭頭部觸身球！大都會成本季聯盟「萬磁隊」（影音）

阿隆索遭頭部觸身球。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會先發一壘手阿隆索（Pete Alonso）今在面對紅雀隊後援投手懷特利（Kodi Whitley）時，遭到對手一記83英哩變速球砸向頭盔，所幸阿隆索閃躲迅速並未擊中頭部，隨後也保持鎮定跑向一壘。

當時比賽來到8局上半，大都會以2：0領先紅雀的情況下，阿隆索遭到頭部觸身球擊中，大都會總教練休瓦特（Buck Showalter）隨即不悅地走向場中想詢問狀況，大都會的幾名球員紛紛走出休息區，但紅雀隊並沒有動靜。後續經防護員檢查，阿隆索傷勢並無大礙，雙方並未發生進一步衝突。

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這是阿隆索本賽季第二度被頭部觸身球擊中，第一次是在在4月7日對陣國民隊的比賽中，阿隆索被湯普森（Mason Thompson）以94英里的滑球擊中，這一球直擊他的肩膀及頭盔 ，當下也痛苦倒地，雙方也清空板凳在場上爆發衝突。

本賽季大都會球員遭觸身球擊中共計18次，是整個大聯盟球隊裡最多的，遙遙領先第二多的金鶯隊、洛磯隊、教士隊的11次。

Pete Alonso is hit on the helmet and the Mets are not happy one bit. pic.twitter.com/Kh88hgCuKJ — SNY （@SNYtv） April 27, 2022

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