MLB》大谷、神鱒連線！ 天使力退守護者奪3連勝

大谷翔平敲安跑回1分，天使收下3連勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使主場迎戰守護者系列賽4連戰第二場，楚奧特（Mike Trout）敲出2分砲，單場進帳3分打點，大谷翔平也有安打演出，終場以4：1擊敗守護者取得3連勝。

天使2下就先靠著馬許（Brandon Marsh）的安打先馳得點，楚奧特3下砲轟先發投手麥肯齊（Triston Mckenzie），5下再對麥肯齊敲出二壘安打，送回敲安的大谷翔平。守護者在9上才靠拉米瑞茲（Jose Ramirez）的二壘安打得到1分，但天使在失分後馬上派出終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）關門，他也連飆2K俐落化解危機，收下本季第4次救援成功。

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大谷翔平今天4打數1安打，打擊率稍微上升到2成13，跑回1分、被三振1次。原本教練打算讓近況不佳的他在今天休息，不過大谷翔平向主帥表示自己沒事，因此今天才繼續上場打擊。

明天大谷翔平將進行本季第4場先發，上場比賽大谷翔平先發對陣太空人，主投6局飆12K無失分收下本季首勝，本季他主投14.1局送出26次三振，防禦率4.40，拿下1勝2敗。

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