UVL》北市大女排全勝晉級冠軍戰！明和台師交鋒拚連霸

中正大學雖無緣冠軍戰，仍創隊史最佳成績。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕110學年UVL大專排球聯賽公開一級決賽，今上午進行女子組4強戰，衛冕軍台北市立大學挾著預賽、複賽全勝氣勢，以直落三擊敗高雄師範大學，連續4年挺進冠軍戰，將和台灣師大爭冠。

北市大開局將得分重責交由陳佳蔓、陳潔操刀，緊迫盯人的防守使高師大開局打得掙扎，北市大趁勢打出一波6：1攻勢；高師大「熱機」後從網前開始佈陣，陳安庭、林蕎安、劉雙菱的組合攔網雖一度中斷對手的進攻火力，但北市大立即調整，一路維持領先，北市大前兩局都25：11收下。即便高師大在第3局找到節奏後一度超前，但也無力回天，最終以20：25落敗。

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北市大陳佳蔓今攻下13分為全隊最高，尤其第3局關鍵時刻適時挺身而出，穩住球隊陣腳，她說：「已經碩一了，我想保護學妹，把分數拉開讓她們有機會上場，不想讓學妹反過來保護我。」

北市大部分球員因入選國家隊，與球隊聚少離多，然而因應疫情，北市大賽前集體住宿反而有意外收穫，「大家住在一起是賽前凝聚團隊的好方法。」陳佳蔓認為這也是能贏球的重要關鍵，「排球是很吃彼此連結和信任的運動，所以賽前大家一起住，彼此的連結感會很強烈，也更了解彼此。」

北市大在上學年度奪下睽違11年的UVL冠軍，本季有望挑戰連霸，陳佳蔓表示，來讀北市大的球員過去比較少捧過冠軍金盃，因此上季的目標是讓大家能拿下人生的第一座冠軍，「今年希望讓新生去爭取她們的第一座冠軍，而我們原班人馬去拿人生第一座連霸，這是目標，雖然不一定都會贏，但我們都保持積極的心態。」

另一場4強戰，台灣師大以直落三（25:18、25:21、25:19）擊敗隊史首度闖進4強的中正大學，搶下另一張冠軍戰門票。

台師大曾在96至105學年締造10連霸的壯舉，直到106學年才遭正修科技大學中斷，上屆則是被北市大擊敗，拿下亞軍。明天兩隊將在冠軍戰再度交鋒，台師龔詩雯說：「她們（北市大）去年以挑戰者來比賽，今年換我們用挑戰者去挑戰她們，所以我們就以快樂的心態去打球，失誤的時候我們會拍拍對方、鼓勵大家再來。」

台師大龔詩雯。（大專體總提供）

北市大陳佳蔓。（大專體總提供）

北市大挺進冠軍戰。（大專體總提供）

北市大廖苡任。（大專體總提供）

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