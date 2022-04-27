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中職》素人球迷當主角拍攝球服 樂天假日球衣Rising Black登場

2022/04/27 14:28

素人球迷當主角拍攝球服，樂天假日球衣Rising Black登場。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Rakuten Monkeys迎接五月球季，全猿主場再戰起來，今公布2022年樂天桃猿假日球衣，主場正式假日球衣「Rising Black」今天亮相，主視覺不是球員也非樂天女孩當主角，這回由熱愛桃猿的素人球迷、10號隊友協助拍攝，印證「因為10號最強，所以桃猿最強」！

2022「Rising Black」特別由知名設計師詹朴（Apu Jan）操刀，以時裝主線的緹花印花圖騰，幾何狀的時裝印花，並以黑白灰色呈現，已經由今年的樂猿卡贈品-「Rise Up」球衣預告了，如今正式假日球衣登場，樂天桃猿以運動速度感再戰起來，用科幻風訴說著虛擬與真實之間，化身成為Rising黑潮！

加上春訓、主、客場球衣，這是Rakuten Monkeys今年推出的第四套球衣。這套「Rising Black」特別安排在「玩具趴」出賽，黑色搭配潮流印花的設計感在10號隊友的身上詮釋更完美，加油喊聲鼎沸於全猿主場之間，10號隊友共同為這件球衣贊聲，10號隊友展現神氣威武力挺桃猿男兒的氣勢，不但征服對手、也再戰起來，Stronger Together！

「Rising Black」將在4月30日（六）首度亮相，也預計會推出球迷版球衣，相關販售資訊鎖定粉絲團後續公告，大家一起Rise Up！

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