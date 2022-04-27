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籃球》從「憑哥」到工會理事長 楊敬敏這樣說

2022/04/27 15:34

臺北市職業籃球員工會正式成立並舉行記者會，首屆理事長楊敬敏說明創會理念及未來目標。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕去年因「憑什麼」發言，被網友封為憑哥的楊敬敏，今日確定為台灣籃壇開創新頁，成為職業籃球員工會理事長，也談到去年到今年的轉變。

攻城獅去年公開所有球員合約內容，成為籃壇首支公開球員薪水的隊伍，只是當時楊敬敏反而逆風發言，在IG發限時動態表達不滿意。

楊敬敏說：「如果有球員工會的情況下，球員薪資透明化我絕對贊成，一定不會有任何球員會反對，也應該這麼做。在沒有工會的情況下，卻希望球團公開球員薪資，這樣是對球員非常不公平，也相當不尊重球員的行為，就問憑什麼你憑什麼。」

楊敬敏因憑什麼這句話，被網友封為「憑哥」，也出現諸多批評，但他其實早在去年就開始找林志傑、曾文鼎等人準備成立工會，如今反而獲得不少好評。

楊敬敏今天被問到關於被封為「憑哥」一事，他透露，確實有聽到朋友提到這樣的封號，而這件事令他成長不少，在看事情的角度、講話的方式都有改變，「去年還沒有成立工會，我當時沒有想那麼多，也沒有注意外界給我的評論或是封號，我們就是很專注在籌備工會，不斷跟職棒工會進行聯繫、討論。」

楊敬敏現在將和林志傑、曾文鼎等「黃金世代」戰友，共同進入職業工會，為台灣籃壇貢獻心力，也期待建立更健全的制度，給予下一代更好的環境。

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