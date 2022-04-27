帕運》禁賽侵犯人權！俄總統普廷為選手喊冤叫屈

俄羅斯總統普廷。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）昨在克里姆林宮會見冬季奧運、帕運等代表團，致詞時針對國際帕委會（IPC）禁止該國選手參與北京冬季帕運表達強烈不滿，痛批這已經嚴重侵犯和踐踏俄國運動員人權，也引發各界熱議。

普廷2月24日下令出兵侵略烏克蘭，引發全球遣返和強烈抵制，IPC更在北京帕運開幕前夕宣布，由於俄國、白俄羅斯違反奧運停戰協定，緊急要求兩俄選手退出。

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據《路透社》等外媒報導，普廷告訴代表團成員，是因為國籍遭受歧視打壓，「俄國和白俄羅斯運動員被禁賽，不僅違反運動原則，也公然侵犯最基本的人權。」並強調這些政治干預，已經違背《奧林匹克憲章》，「禁止你們參賽，毀掉為了贏得榮耀所做的一切努力，這是難以想像的。你們是真正的英雄，為了國家，為了俄羅斯人民，你們的成功如此重要，祝福你們獲得更大成功。」

普廷還特別提到，出席愛國集會而被禁賽的奧運游泳雙金名將雷洛夫（Evgeny Rylov），「做出這樣的決定，真是相當愚蠢，只是參與慶祝克里米亞回歸，為什麼要遭受這麼重懲罰？國際游泳總會（FINA）所做的事情，根本是不合理。」

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