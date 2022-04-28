大谷先發對決守護者 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，為守護者將派出投手普萊薩（Zach Plesac）迎戰天使大谷翔平，大谷上次先發表現精彩，成功拿下本季首勝，本場比賽對決守護者，大谷能否再度繳出好投呢?記得鎖定轉播囉!

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NBA季後賽部分有兩場賽事，第一場是公牛對決公鹿，目前公鹿已經取得3勝1敗的絕對優勢，同時公牛還面臨陣中主將拉文（Zach LaVine）觸發健康協議有可能無法上場的情況，公牛能否強行續命，又或者是公鹿能成功淘汰公牛晉級呢?第二場則是金塊對決勇士，第四戰金塊成功在主場拿下一場比賽，本場比賽勇士將回到主場作戰，勇士能否順利淘汰金塊晉級，又或者是金塊會再拿一勝呢?記得鎖定轉播囉!

MLB

09:30 守護者＠天使 愛爾達體育2台、緯來體育

NBA季後賽

07:30 公牛＠公鹿 G5 緯來體育

10:00 金塊＠勇士 G5 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

中職

18:05 中信兄弟@味全龍 ELEVENSPORTS2

18:35 統一獅@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1

日職

17:00 中日＠阪神 MOMOTV

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