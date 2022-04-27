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籃球》PLG、T1暫不停賽 要求球團恪守防疫規範

2022/04/27 18:16

PLG、T1暫不停賽。圖為PLG桃園領航猿啦啦隊演出。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕SBL超級籃球聯賽今日多隊有確診狀況，直接把例行賽、季後賽喊停，而國內籃壇PLG、T1尚未有停賽打算，但會要求球團遵守聯盟的防疫規範，只是現在疫情變化很大，兩聯盟還是會視狀況進行調整，現階段排除停賽的選項。

SBL目前5隊有裕隆、九太、台銀等球員確診，因此籃協決定把賽事喊停。至於PLG、T1本週也都有進行例行賽要進行，PLG週五起在新竹、高雄、桃園都有賽事；T1則是在桃園、新莊、天母開打。

PLG以日前公佈最新防疫指引與應變措施為主，規定球隊「賽前48小時內」提供快篩，如快篩呈現陽性者，會進行PCR檢測，等待結果期間不得隨隊，若PCR結果為陽性，則全隊必須進行PCR檢測，等待結果期間全隊「暫停比賽」。

若快篩完至比賽開打前，被告知為密切接觸者，該員須再進行快篩，若陰性該員可正常參賽，若為陽性，馬上至醫院進行PCR檢測，等待結果期間不得隨隊。

至於T1會遵循聯盟的防疫規範，參賽球隊需有24小時內的快篩陰性證明，而兩大聯盟目前尚未有停賽計畫，但同樣都會視疫情狀況進行調整。

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