中職》優瑪不到60局已3次投手犯規 前獅投郭文居更離譜

優瑪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕富邦悍將洋投優瑪，昨天對樂天桃猿之戰再度投手犯規，他去年來台至今，短短59.2局投球已出現3次投手犯規，比例相當高。

悍將昨對桃猿之戰，7局下桃猿進攻，一出局一壘有人情況下，面對打者陳俊秀，優瑪先取得2好球絕對領先，此時優瑪進行投球準備動作，他先將手套和持球的右手放在腰際間，再將雙手上台至眼前，接著陳俊秀喊暫停，一壘審陳均瑋抓優瑪投手犯規，悍將總教練丘昌榮出場抗議未果，一壘跑者成晉進佔二壘。

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今天賽前丘總表示，昨天他上場了解，如果優瑪是連續動作，那就不構成投手犯規，如果是第2動作即犯規，接著再確認陳俊秀是不是先喊暫停，最後一壘審說確實為第2動作，主審蘇建文也表示，優瑪投手犯規在先，陳俊秀喊暫停在後。

棒球規則明定，投手採固定投球姿勢之後，雙手如果沒有在身體前做停頓動作，而把球投出時，屬於投手犯規。

由於優瑪投手犯規比例實在太高，丘總說，今天賽前開完會，有請投手教練林正豐提點優瑪注意事項。

中職史上投手犯規最多為賴有亮的11次，優瑪59.2局出現3次還不是最慘的，前統一獅投手郭文居生涯只投12.1局就有3次，平均4局就出現1次，比例非常高。

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