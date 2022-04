卡森斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕季後賽首輪,系列賽陷入1:3落後的金塊明天依然是背水一戰,將踢館勇士主場,陣中中鋒「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)還在今天接到一張鉅額罰單。

卡森斯因25日的G4,第2節開始5分鐘就被宣判3犯,他離場時不滿地把一堆毛巾踢到觀眾席上,聯盟今天決定對他處以1萬5美元(約新台幣44萬)的罰款。雖然當時全員平安無事,不過聯盟表示卡森斯的行為嚇到觀眾。

卡森斯當天只打了10分鐘,就拿下10分4籃板2助攻。

DeMarcus Cousins has been fined $15,000 by the NBA for kicking towels into the stands.



This is the video they attached in their release: pic.twitter.com/jIvGoh3Jqs