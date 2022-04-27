MLB》天使先發輪值不一樣了！ 美記者點出戰績起飛關鍵

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使近期打出一波3連勝，目前戰績為11勝7敗，暫居美聯西區第二，只落後美西龍頭水手0.5場勝差。天使先發輪值的好表現功不可沒。《CBS Sports》記者Danny Vietti指出，天使先發輪值的三振數和被打擊率都高居美聯第一。

本季天使先發輪值由大谷翔平、德梅斯（Reid Detmers）、「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）、羅倫森（Michael Lorenzen）和山度瓦（Patrick Sandoval）6人所組成，開季至今的11勝當中，「天使6人眾」拿下6勝，據《CBS Sports》記者Danny Vietti指出，天使先發輪值與去年表現大為不同，先發投手群投出領先美聯的92次三振，被打擊率1成95也是美聯最佳，而防禦率3.41則是排在美聯第四。

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另外，天使團隊防禦率為3.77，與去年的4.69進步許多，而團隊被打擊率從去年的2成51降至2成01，亮眼數據也反映在戰績上。天使打線自從楚奧特（Mike Trout）、倫登（Anthony Rendon）傷癒歸隊後更上一層樓，團隊共敲出18轟，位居美聯第2，而82打點與水手並列第一，12次盜壘也是並列第1，團隊OPS.756領先美聯，上壘率3成30和長打率4成27都名列美聯第2，團隊打擊率則是排在美聯第3。

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