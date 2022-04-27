高球》最後一輪上演逆轉秀！吳佳晏貞歡喜傳承賽封后

吳佳晏。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TLPGA 2022貞歡喜傳承賽今在新竹立益球場進行最後一回合決賽，首回合暫居第2的吳佳晏，上演1鷹、5鳥、無柏忌的完美逆轉戲碼，打出65桿，兩回合總桿低於標準桿11桿的133桿，5桿之差奪下今年球季首勝，並贏得獎金台幣7.1萬元，這場比賽也是她近兩年來職業生涯的第7勝，她也是2020年貞歡喜未來賽冠軍得主。

原暫居第2的吳佳晏今推桿再度發威，18洞24推，比昨天還少一推；鐵桿與木桿都正常發揮。今天她以落後1桿出發，但是下場後一路勢如破竹，先在第3丶5丶7洞分別抓下小鳥，前九洞結束，她已擁有領先2桿優勢；第12洞吳佳晏再拿下一記3呎小鳥推桿，第14洞五桿洞獵下老鷹，將領先差距拉大至5桿之多，第17洞再抓下一記15呎小鳥推桿，冠軍輕鬆到手。她表示，今天設定的目標「每3洞至少要低於標準一桿」完全達成，所以很滿意。

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吳佳晏。（TLPGA提供）

吳佳晏表示，今年仍以台巡賽為主要戰場，目標是每一場比賽都奪冠，目前世界排名為230，下半年準備考日巡賽資格。去年吳佳晏拿下台巡獎金后，她表示，很滿意今年自己這場首勝及今天的表現，她說：「過程比較重要，成績其次，尤其是跟小朋友同組比賽，可以感受學習他們輕鬆的比賽心態，認真但享受比賽。」她今天同時獲得冠軍附獎Honey wind負離子身體烘乾機一台。

首回合原領先一桿居首的張靖翎，今天狀況不好，打出平標準桿的72桿，以兩回合總桿139桿，名列第3，獎金3.6萬元。

張靖翎。（TLPGA提供）

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