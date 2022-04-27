MLB》巨人明星左投近況絕佳 前四場總計38K破隊史紀錄

羅冬。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人明星左投羅冬（Carlos Rodon）在今早面對運動家的比賽中主投6局送出9K拿下本季第3勝，並以球隊第1年前4場投出38次三振，打破2009年巨人王牌林西肯（Tim Lincecum）創下的隊史紀錄。

本月16日，羅冬才以前2次先發合計只被敲出5支安打，累積21K，成為自現代棒球史（1900年）以來，首位在球隊第1年前兩戰先發合計至少20K和5安以下的巨人投手，近況良好的他又在今日寫下紀錄。

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Most strikeouts through their first four starts of a Giants season:



1. Carlos Rodón: 38

2. Tim Lincecum （2009）: 35

3. Christy Mathewson （1908）: 34 — Alex Pavlovic （@PavlovicNBCS） April 27, 2022

羅冬本場比賽被敲出3支安打和2次保送、失1分，累計防禦率1.17，在大聯盟排名第4，今日唯一的瑕疵出現在第三局，他先對第九棒的艾倫（Nick Allen）投出保送，紐斯（Sheldon Neuse）在兩人出局後敲出一壘安打，追回1分，巨人終場以8比2拿下勝利。

總教練凱普勒（Gabe Kapler）賽後說道：「羅冬成功掌握了節奏，投出了許多好球，即使運動家做了非常好的揮擊，持續破壞成界外球以消耗他的投球數，羅冬仍持續進攻好球帶、控制球數，竭盡所能。」

上週，羅冬的直球幾乎完全壓制了大都會隊，但他今天使用較多滑球，9次三振中有6次是以變化球解決打者。他今日投出的104球中，有66顆直球，最快球速達到98.5英里（約158公里）。

羅冬表示：「我認為仍有改進的空間，要讓滑球和曲球的好球數上升。很幸運，直球一直發揮作用，讓我順利通過了前四場先發。」

羅冬先前效力白襪時，和林西肯一樣都是55號，但出於對前輩的尊敬，羅冬與巨人簽約後改穿16號球衣。儘管打破了林西肯的記錄，羅冬卻不以為然，他說道：「這只是前四場比賽，還剩下很多場。這很酷，但林西肯在這支球隊做了很多了不起的事情，所以我覺得這並不意味著什麼。」

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