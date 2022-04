MLB》巨人明星左投近況絕佳 前四場總計38K破隊史紀錄

羅冬。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕巨人明星左投羅冬(Carlos Rodon)在今早面對運動家的比賽中主投6局送出9K拿下本季第3勝,並以球隊第1年前4場投出38次三振,打破2009年巨人王牌林西肯(Tim Lincecum)創下的隊史紀錄。

本月16日,羅冬才以前2次先發合計只被敲出5支安打,累積21K,成為自現代棒球史(1900年)以來,首位在球隊第1年前兩戰先發合計至少20K和5安以下的巨人投手,近況良好的他又在今日寫下紀錄。

Most strikeouts through their first four starts of a Giants season:



1. Carlos Rodón: 38

2. Tim Lincecum (2009): 35

3. Christy Mathewson (1908): 34