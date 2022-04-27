UVL》周冠宇領軍 國北教大明戰中原大學拚2連霸

國北教大周冠宇。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕UVL大專排球聯賽男子組4強賽上演109學年度冠軍賽戲碼，由國立台北教育大學出戰國立彰化師範大學。上季亞軍彰化師大本季來勢洶洶，以預、複賽全勝賽績直指金盃，但在四強戰踢到鐵板，國北教大則是放下衛冕軍包袱打得士氣高昂，以3：1（25:16、25:21、18:25、25:16）勝出，連兩年闖進冠軍戰，明拚隊史首次二連霸。

國北教大明天挑戰連霸。（大專體總提供）

「球隊今天真的打得很棒，雖然第3局有亂流，不過真的很開心！」國北教大周冠宇賽後開心地說：「今年我們要求自己專注在每個回合的細節裡，像是攔網設定該怎麼做就要做到，我們在每個回合中會把自己該做的事做到位。」

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如同上季的劇本，國北教大在預賽無法拿下的比賽，一一在決賽討了回來，本季國北教大在預賽對上彰化師大以2：3落敗，如今四強戰討回勝利，面對落後的局勢也能沉穩應對，周冠宇說：「決賽這三場要毫無保留，我們要超越自己。基本上該做到的我們都做到了，接下來就是看我們可以走多遠了。」

有別於預賽時的表現，周冠宇自六強賽起狀況漸入佳境，此戰攻擊拿下13分、攔網4分、發球2分，周冠宇說：「今年多了責任要提升學弟，我想如果我的臉不要垮掉，一直跟著喊聲，是不是可以把球隊帶領得更好，能把學弟帶動起來。」

國北教大上學年度擊敗彰化師大拿下隊史首座UVL冠軍，周冠宇榮獲冠軍賽MVP，然而他坦言，獲獎後為了獲得他人的肯定反而陷入低潮，在場上備感負擔、無法放開應戰，透過與球隊運動心理諮詢師馬承翔討論，他笑說：「現在就是把自己該做好就好，這是我決賽前領悟到的。」

國北教大雷諾。（大專體總提供）

另一張冠軍戰門票，由地主隊中原大學與國立台灣師範大學爭取，兩隊在複賽打滿五局才由臺灣師大拿下勝利，本季第2次碰頭就是四強戰，中原大學不願劇本重演，丟一拿三，以3:1（23:25、28:26、25:22、25:18）報了複賽輸球之憾，明天將「在家」與國北教大力拚隊史公開一級首冠。

地主中原大學擊敗台灣師大拿下冠軍戰門票。（大專體總提供）

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