中職》富邦悍將又輸了 開季2勝13敗比第一金剛還慘

悍將再度刷新自己所保持開季最差戰績紀錄。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕富邦悍將要贏球真的好難!今天悍將以1:5不敵樂天桃猿，本季2勝13敗再度刷新自己所保持開季最差戰績紀錄，苦吞5連敗。

2003年上半季第一金剛戰績9勝37敗4和，同年下半季誠泰太陽戰績也是9勝37敗4和，勝率同為0.196，並列中職史上半季最差戰績紀錄，不過，那一年開季第一金剛前15場比賽，戰績5勝10敗，還比現在悍將來得好。

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悍將再度刷新自己所保持開季最差戰績紀錄。（記者林正堃攝）

此役前5局，悍將有4個半局首棒打者上壘，但皆無功而返，首局王正棠靠對方二壘手林立傳球失誤上壘，于森旭內野滾地球造成王正棠出局，高國麟擊出雙殺打攻勢瓦解。2局上林益全獲保送，申皓瑋雙殺打，王苡丞內野滾地球出局。

3局上董子恩內野安打上壘，接著盜二壘失敗，林琨笙滾地球、莊瑋恩外野飛球出局。5局上林益全獲保送，申皓瑋擊出安打，無奈王苡丞滾地球造成申皓瑋出局，董子恩雙殺打結束這個半局悍將攻勢。

桃猿4局下一出局三壘有人，靠林泓育適時安打先馳得點。6局上悍將首棒打者再度上壘，這回沒錯失機會，首棒林琨笙敲出二壘安打，莊韋恩成功犧牲觸擊短打，護送林琨笙進佔三壘，王正棠高飛犧牲打追平比分。

7局下桃猿反攻，一出局後邱丹擊出游擊滾地球，莊韋恩接球後暴傳一壘，下一棒張閔勛擊出安打，形成一、二壘有人，藍寅倫代打擊出右外野二壘安打，一棒超前比分形成2:1，陳晨威高飛犧牲打再添1分，林立敲安打帶有1分打點，成晉適時敲安進帳1分打點，桃猿取得5:1領先至終場。

悍將洋投范米特先發6.1局被敲6安，另有6K、沒有保送，失4分都非責失苦吞本季第3敗；桃猿洋投狂威先發7局被敲4安，另有2K、2保送，失1分拿下本季第2勝。

范米特先發6.1局失4分都非責失。（記者林正堃攝）

富邦悍將今天單場發生3失誤。（記者林正堃攝）

狂威先發7局失1分，拿下本季第2勝、獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

賽後悍將總教練丘昌榮落寞離場。（記者林正堃攝）

悍將、樂天兩樣情。（記者林正堃攝）

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