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中職》富邦游擊15戰11失誤 即將超越2019兄弟120戰12失誤

2022/04/28 07:01

莊韋恩失誤（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將游擊手莊韋恩，昨對樂天桃猿出現2次傳球失誤，加上前役接球失誤，本季上一軍兩天就發生3次失誤，悍將游擊防區彷彿失了魂，15場比賽已失誤11次，李宗賢包辦5次、莊韋恩3次、王勝偉2次、于森旭1次，團隊游擊守備率僅0.867，若再不加把勁，恐寫下史上最慘紀錄。

中職33年歷史，單隊游擊防區最慘紀錄非2003年誠泰太陽莫屬，該季誠泰100場比賽，陣中游擊手就發生51次失誤，游擊守備率0.902，兩項數據都是中職史上最差。

這51次失誤當中，高正偉佔26次，林建良11次，日本籍野野垣武有6次，古巴籍亞士達4次，多明尼加籍卡巴傑洛3次，張琮貴1次。

至於單隊游擊防區最佳紀錄，就屬2019年中信兄弟，該季兄弟120場比賽，陣中游擊手只出現12次失誤，游擊守備率是亮眼的0.979，兩項數據皆為中職歷年最佳。

其中，王勝偉鎮守黃衫軍游擊大關842局只有10次失誤，守備率0.978，順利收下生涯第9座游擊金手套；另211.2局游擊守備工作，由岳東華、陳偉漢、陳江和、張志強、吳東融、江坤宇共同分擔，6人僅2次失誤，攜手打造黃衫銅牆鐵壁般游擊防線。

換句話說，本季悍將游擊手群只要再發生2次失誤，就會超越2019年中信兄弟游擊手一整季失誤數。

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