NBA》「我回來了！」 名記者透露太陽明星布克最快G6歸隊

布克(右)有機會在G6歸隊。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕西部季後賽首輪,龍頭太陽在昨役擊敗鵜鶘取得3勝2敗的聽牌優勢後,今天又傳出好消息,那就是受傷的明星得分好手布克(Devin Booker),有機會在G6提前回歸。

布克在系列賽第2戰就因為腿筋拉傷退場,至今已經缺席3場比賽,太陽在缺少他後也打得辛苦,昨役才靠著布里吉斯(Mikal Bridges)單場31分、4三分、4火鍋的季後賽生涯最佳表現,擊敗鵜鶘取得3勝2敗的聽牌優勢。

根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)透露,原先布克預計至少會缺席4場比賽,大概2到3週左右,但現在他可能即將就要歸隊,系列賽第6與第7戰都是他可能回歸的時間點。

昨日布克在太陽主場時,就被媒體捕捉到他向鵜鶘板凳高喊:「我回來了。」的畫面。

Devin Booker was reportedly yelling at the Pelicans bench “I’m back” as he walked off the court.



Game 6 return incoming for the Suns’ superstar?pic.twitter.com/hUwmokX1FW