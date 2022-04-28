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NBA》「我回來了！」 名記者透露太陽明星布克最快G6歸隊

2022/04/28 07:31

布克（右）有機會在G6歸隊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕西部季後賽首輪，龍頭太陽在昨役擊敗鵜鶘取得3勝2敗的聽牌優勢後，今天又傳出好消息，那就是受傷的明星得分好手布克（Devin Booker），有機會在G6提前回歸。

布克在系列賽第2戰就因為腿筋拉傷退場，至今已經缺席3場比賽，太陽在缺少他後也打得辛苦，昨役才靠著布里吉斯（Mikal Bridges）單場31分、4三分、4火鍋的季後賽生涯最佳表現，擊敗鵜鶘取得3勝2敗的聽牌優勢。

根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，原先布克預計至少會缺席4場比賽，大概2到3週左右，但現在他可能即將就要歸隊，系列賽第6與第7戰都是他可能回歸的時間點。

昨日布克在太陽主場時，就被媒體捕捉到他向鵜鶘板凳高喊：「我回來了。」的畫面。

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