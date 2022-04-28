MLB》史上第7快！ 洋基怪力男敲生涯第350轟（影音）

Giancarlo Stanton hits the 350th home run of his career and its 2-0 Yankees! pic.twitter.com/Yaf8VAa0SD — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） April 27, 2022

〔體育中心／綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）今天在1下與金鶯的比賽就開轟，這發全壘打是他生涯第350轟，他也寫下史上第7快紀錄。

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史坦頓在1下面對金鶯先發投手威爾斯（Tyler Wells）敲出的兩分砲，該球擊球初速為108.6英哩，擊球仰角24度，預測飛行距離417英呎。

史坦頓只花1341場比賽完成生涯350轟的里程碑，排在史上第7快。聯盟史上最快350轟是馬怪爾（Mark McGwire）的1280場，後續依序為岡薩雷茲（Juan Gonzalez，1298場）、「A-Rod」1301場、基爾布魯（Harmon Killebrew，1319場）、普侯斯（Albert Pujols，1320場）、貝比魯斯（Babe Ruth，1329場）。

史坦頓敲出生涯第350轟。（法新社）

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