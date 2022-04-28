中職》悍將開季最慘紀錄持續中 牛棚熱身搞笑引網不滿：可悲

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將昨日在7局被桃猿進帳4分大局，終場以1：5輸球，開季15場13敗繼續將開季最慘紀錄推進，而轉播單位拍到江國豪在熱身時「停格」的畫面更是引起網友熱烈討論。

江國豪昨役在熱身時被轉播單位拍到，此時他便「停格」不投球，讓球評「草總」謝長亨相當不解，而江也停了1分多鐘才開始繼續熱身。

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不過江國豪在接替先發投手范米特登板後，先是被敲出高飛犧牲打，隨後再被林立敲出二壘安打，被成晉敲出一壘安打，將壘包上的跑者全部都送回來後退場，而他自己留下來的人也被接替上場的李建勲送回來，總計江國豪只投0.1局被打2支安打失掉1分。

江國豪。（資料照，記者林正堃攝）

儘管「停格」動作並非江國豪首創，樂天桃猿的「鄉長」陳禹勳也相當喜歡使用如此方式與轉播單位互動，但由於江國豪在「停格」後被打爆，再加上悍將戰績不佳，因此免不了引起網友不滿：「氣氛真是歡樂，戰績也很歡樂」、「守備已經煮粥了！投手還在牛棚玩時間停止，結果上來投了11球無法止住 繼續失分！心疼一直支持著的邦迷 看到這種場景 心真的會涼掉！」、「好好玩 改天下二軍繼續玩~」、「投手教練上場爭取時間給你熱身，你卻搞點穴不動」、「勝場也跟著定格 笑死」、「很有幽默感，我是說你們的戰績」、「富邦有夠可悲的，這種戰績還玩得這麼開心，球迷看了只覺得噁心。」

本季富邦悍將狀況不佳，開季至今只有2勝13敗，昨日輸球後也繼續將開季最差戰績的不名譽紀錄往上推進。

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