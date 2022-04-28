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MLB》被砸到超不爽！ 大都會、紅雀板凳清空大亂鬥（影音）

2022/04/28 09:38

〔體育中心／綜合報導〕大都會與紅雀今天出現火爆場面，整個系列賽出現6次觸身球的雙方，今天因為大都會投手羅培茲（Yoan Lopez）對紅雀主力打者艾倫納多（Nolan Arenado）投出一記危險球，雙方直接清空板凳上場對峙。

大都會與紅雀之戰在昨天單場比賽就出現5次觸身球，系列賽共6次，其中最嚴重的是強打阿隆索（Pete Alonso），他在昨天8局挨了頭部觸身球，頭盔也因此被破壞。

今天比賽8局上半，紅雀10：5領先，1出局三壘有人滿球數時，大都會的戴維斯（J.D. Davis）被紅雀卡布雷拉（Genesis Cabrera）觸身球擊中左腳踝，他在被打到後跳了幾步，最後不得不因傷退場，而該局大都會並沒有多得分數。

接著在8局上半0出局，大都會投手羅培茲投出來的第一顆球，就是94英哩往艾倫納多身上招呼過去的危險球，警告意味濃厚，而艾倫納多也在看完該球後憤怒地朝投手飆罵，雙方板凳清空且發生衝突，昨天被頭部觸身球打到的阿隆索更是直接憤怒地衝向前，但他後續被卡布雷拉放倒，紅雀一壘教練Stubby Clapp也直接從後方將他壓制在地。

紅雀與大都會之戰因為觸身球導致板凳清空。（今日美國）

衝突過後，叫囂的艾倫納多以及Clapp都被驅逐出場，艾倫納多受訪時表示：「我認為，在戴維斯被打到腳踝後，那就是他們的最後一根稻草，而我已經感覺到那東西（危險球）要來了。」

大都會本季被觸身球砸中19次是聯盟最多，阿隆索更是兩度遭到頭部觸身球，他賽後依舊相當憤怒表示，卡布雷拉把他給拉倒然後紅雀教練便直接跳到他身上：「我覺得從背後來的舉動很小人，如果你想要放倒我，最好像個男人一樣。我是個很大很強壯的男人，很明顯他們想要保護自己的球隊與職員，我完全明白。他們不知道我的脾氣，他們不知道我可以做什麼。如果我想把某人送去醫院，我很輕鬆就能夠辦到，但我只是想要試著保護我的隊友。」

阿隆索被放倒後遭壓制。（美聯社）

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