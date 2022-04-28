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體育 籃球 NBA

NBA》無解進攻！字母哥狂寫生涯新紀錄 公鹿淘汰公牛晉級次輪

2022/04/28 10:15

亞德托昆波（右）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，3：1聽牌的公鹿，今靠「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂轟33分、9籃板，終場116：100淘汰公牛，晉級次輪強碰塞爾提克。

公牛球星拉文（Zach LaVine）觸發健康安全協議今日缺陣，主力後場大將卡魯索（Alex Caruso）則被放進腦震盪保護名單，此役同樣只能作壁上觀，球隊戰力大打折扣。

面對折兵損將的公牛，公鹿首節強勢取得34：18領先，次節乘勝追擊，半場打完領先18分，《ESPN Stats & Info》指出，亞德托昆波上半場就轟下23分，寫下生涯季後賽上半場最高得分紀錄。

德羅森（持球者）。（歐新社）

易籃後，上半場打完僅4分進帳的德羅森（DeMar DeRozan），第三節也只拿下3分，公牛一路落後，讓公鹿掌控整個局面，決勝節公鹿持續維持巨大領先優勢，在主場快意淘汰公牛。

公鹿6人得分上雙，亞德托昆波33分、9籃板，波提斯（Bobby Portis）14分、17籃板，康諾頓（Pat Connaughton）20分、2籃板。

公牛方面，德羅森拿下11分、7助攻，伍切維奇（Nikola Vucevic）19分、16籃板，威廉斯（Patrick Williams）砍下23分。

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