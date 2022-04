MLB》10年拚出大聯盟生涯首安！ 日裔美籍好手振奮慶祝（影音）

GOATsuke Katoh Congrats on your FIRST Big League hit, @GosukeKatoh ! pic.twitter.com/aHIyG3ZJ02

〔體育中心/綜合報導〕用10年拚出大聯盟生涯首安!藍鳥日裔美籍的27歲內野手加藤豪將(Gosuke Katoh)在壘包上高舉雙手慶祝,迎來生涯值得紀念的一刻。

加藤豪將2013年就進入美職,當年在選秀會上被洋基以第二輪第66順位選中,之後輾轉效力過馬林魚、教士體系,但都沒升上大聯盟,本季來到藍鳥,憑藉春訓好表現,成功拚上職棒最高殿堂。

今日藍鳥交手紅襪,加藤豪將擔任第8棒守二壘,連2天先發出賽,首打席出局後,4下第二打席,棒打對方先發投手瓦卡(Michael Wacha),擊出中外野二壘安打,大聯盟生涯首安出爐,加藤豪將展露笑顏,高舉雙手慶祝。

加藤豪將大聯盟生涯首安出爐。(法新社)

加藤豪將擊出大聯盟生涯首安,隊友們也相當開心,小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)還作勢要將加藤的首安球拋向觀眾席,之後攻守交換時,藍鳥隊友們也紛紛向加藤豪將獻上擁抱,場面相當溫馨。

最終,加藤豪將7下因代打退場,今日單場2打數1安打,賽後打擊率正好2成,終場藍鳥1:7不敵紅襪。

Celebrate each other



The guys were happy for @GosukeKatoh pic.twitter.com/sJNKw6VQiw