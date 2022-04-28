MLB》10年拚出大聯盟生涯首安！ 日裔美籍好手振奮慶祝（影音）

GOATsuke Katoh



Congrats on your FIRST Big League hit, @GosukeKatoh! pic.twitter.com/aHIyG3ZJ02 — Toronto Blue Jays （@BlueJays） April 28, 2022

〔體育中心／綜合報導〕用10年拚出大聯盟生涯首安！藍鳥日裔美籍的27歲內野手加藤豪將（Gosuke Katoh）在壘包上高舉雙手慶祝，迎來生涯值得紀念的一刻。

加藤豪將2013年就進入美職，當年在選秀會上被洋基以第二輪第66順位選中，之後輾轉效力過馬林魚、教士體系，但都沒升上大聯盟，本季來到藍鳥，憑藉春訓好表現，成功拚上職棒最高殿堂。

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今日藍鳥交手紅襪，加藤豪將擔任第8棒守二壘，連2天先發出賽，首打席出局後，4下第二打席，棒打對方先發投手瓦卡（Michael Wacha），擊出中外野二壘安打，大聯盟生涯首安出爐，加藤豪將展露笑顏，高舉雙手慶祝。

加藤豪將大聯盟生涯首安出爐。（法新社）

加藤豪將擊出大聯盟生涯首安，隊友們也相當開心，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）還作勢要將加藤的首安球拋向觀眾席，之後攻守交換時，藍鳥隊友們也紛紛向加藤豪將獻上擁抱，場面相當溫馨。

最終，加藤豪將7下因代打退場，今日單場2打數1安打，賽後打擊率正好2成，終場藍鳥1：7不敵紅襪。

Celebrate each other



The guys were happy for @GosukeKatoh pic.twitter.com/sJNKw6VQiw — Toronto Blue Jays （@BlueJays） April 28, 2022

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