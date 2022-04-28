羽球亞錦賽》差點爆冷！山口茜3局逆轉印尼小將 晉級女單8強

山口茜逆轉收勝。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕有機會三度登上世界球后寶座的日本女將山口茜，今天在2022年亞洲羽球錦標賽差點爆冷出局，最終以21：23、21：9、21：19逆轉印尼20歲小將迪薇，晉級女單8強，繼續朝2連霸之路邁進，也保有重返世界球后寶座的希望。

世界排名第2的山口茜近況火熱，在去年底奪世錦賽金牌，今年3月又拿全英公開賽冠軍，世界積分為10萬8749分，步步進逼戴資穎的10萬8800分。

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山口茜今日遇到難關，首局最多落後6分，即使一度變成19：17領先，但又被迪薇後來居上，意外將首局讓出；山口茜次局就不敢掉以輕心，於3：2後直接拉出16：3攻勢，強勢將戰線延長。

不過，迪薇此仗有備而來，決勝局還一度取得18：14領先，但山口茜並沒有提前投降，反而以7：1攻勢反撲，也艱辛把勝利收入口袋。

值得一提的是，亞錦賽又在今年直接升級，積分計算採BWF超級1000系列等級，而榮膺亞錦賽女單頭號種子的山口茜，今日有驚無險闖入8強，只要最終晉級決賽，就至少進帳1萬200分亞軍積分，能換掉2019年亞錦賽的冠軍9200分，也會超越戴資穎，繼2018年4月、2019年7月後再當世界第一。

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