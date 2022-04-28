MLB》教士新希望大演10K三振秀！ 痛宰墊底紅人（影音）

MacKenzie Gore with a start for the @Padres:

5 IP

5 H

1 R

2 BB

10 K pic.twitter.com/DPrgKHnequ — MLB Pipeline （@MLBPipeline） April 28, 2022

〔體育中心／綜合報導〕教士大物新秀左投戈爾（MacKenzie Gore）今天面對聯盟墊底的紅人隊大殺四方，5局狂飆生涯新高的10K僅失1分，收下本季第二勝。

戈爾生涯首勝就是面對紅人所得，他在美國時間4月20日的比賽面對紅人，主投5局無失分還送出7次三振，球隊6：0獲勝。

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今天戈爾在首局就面對滿壘危機，不過最終透過三振拿下重要的第二個出局數後無失分下庄，戈爾在3局因為二壘安打失掉首分，不過後續就未再失分，但由於用球數是偏高的102球，5局投完就下場休息。

戈爾此役有59%都是使用直球（60顆），有著32%的揮空率（34次揮棒11次揮空），滑球用了27顆，造成14次揮棒與5次揮空，揮空率達36%，是今天他發揮最有效的球種，此外他還用了13顆曲球與2顆變速球。

戈爾5局飆10K失1分。（法新社）

教士在前5局就打了6分，雖然在6局以後接連失掉4分，但教士緊急在9下2出局後推出終結者羅傑斯（Taylor Rogers）登板，他一球就化解危機，幫助球隊以8：5收下勝利，輸球的紅人開季18場比賽僅拿3勝，排名全大聯盟最後。

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