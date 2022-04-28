MLB》小熊打點王！鈴木誠也猛夯長打 1數據高居國聯第二（影音）

10 pitch at bat to take it off the wall for seiya suzuki. I was screaming see yah on the top of my lungs. impressive at bat after impressive at bat pic.twitter.com/QjEsbGjDuD — DOM （@DOM_Frederic） April 28, 2022

〔體育中心／綜合報導〕小熊今日在延長賽以6：3擊敗勇士，中止2連敗，陣中日籍強打鈴木誠也5打數猛敲雙安，打擊持續火燙。

鈴木誠也今擔任第2棒守右外野，首打席纏鬥8球被三振，3上第二打席，當時無人出局二壘有人，鈴木誠也把握得點圈機會，纏鬥9球後，瞄準該打席第10球一顆81.6英哩曲球，敲出直擊左外野全壘打牆的二壘安打，幫助球隊打回第2分。

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鈴木誠也。（歐新社）

4上，鈴木誠也再度敲安，7上第四打席形成右外野飛球出局，9上第五次上場打擊，鈴木誠也敲出一壘飛球出局。

兩隊9局打完3：3平手，10上延長賽，小熊康崔拉斯（Willson Contreras）掃出長打，幫助球隊打回超前分，之後威斯頓（Patrick Wisdom）也補上2分砲，單局3分奠定勝基。

鈴木誠也單場5打數敲2安，包括1支二壘安打，近4戰3場比賽有長打，吞下1次三振，跑回1分、進帳1打點，賽後打擊率0.333。鈴木誠也目前已累積14分打點，隊內高居第一，OPS1.090高居國聯第二。

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