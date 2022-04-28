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NBA》柯瑞砍30分聯手小裴頓 勇士4：1淘汰金塊

2022/04/28 12:38

勇士淘汰金塊晉級。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽率先聽牌的勇士，今力拚關門，一哥柯瑞繳出全隊最高30分，加上小裴頓在末節尾聲發揮，兩人率領灣區大軍以102：98勝出，系列賽以4：1淘汰金塊，挺進西部次輪。

勇士睽違2年重返季後賽，首輪前3戰靠著「海嘯三兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）和波爾（Jordan Poole）的發揮，系列賽取得3：0的大幅領先，但前役金塊在約基奇（Nikola Jokic）帶領下扳回一城。

勇士今回到主場拚關門，上半場兩隊戰成48：48平手，但第3節金塊M.莫里斯（Monte Morris）和「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）表現強勢，助隊在前3節打完取得8分領先。

勇士在決勝節展開反撲，打出一波16：6攻勢，小裴頓（Gary Payton II）關鍵三分球助隊超前，即便金塊靠著約基奇一度扳平戰局，但最後1分多鐘，柯瑞和小裴頓輪流發揮，讓勇士握有優勢，也順利關門。勇士晉級後，將和灰狼和灰熊的勝方，爭奪西部決賽門票。

勇士今有5人得分上雙，柯瑞繳出全隊最高30分、5籃板，湯普森和小裴頓都拿下15分；金塊約基奇進帳30分、19籃板，卡森斯貢獻次高的19分。

約基奇與柯瑞。（歐新社）

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