PLG》高雄鋼鐵人超前部署 新任首席助教本週亮相

格魯諾維奇加入高雄鋼鐵人擔任首席助理教練。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 即使無緣首季季後賽，為提升教練團戰力，PLG高雄鋼鐵人為下季提前做準備，聘請擁有多國執教經驗的塞爾維亞籍教練格魯諾維奇（SlavoljubLale Gorunovic）加入，擔任首席助理教練，希望強化球隊戰術與球員臨場應變能力，並展現球團永續經營決心。

格魯諾維奇加入高雄鋼鐵人擔任首席助理教練。（球團提供）

現年52歲的格魯諾維奇，執教經驗豐富，曾是塞爾維亞U14國家隊教練團成員，也在科威特、摩洛哥、土耳其、俄羅斯、卡達、蒙特內哥羅、突尼西亞等國，以及CBA天津、蘇州等隊擔任過總教練及助理教練職務，去年他更率領突尼西亞莫納斯特爾隊，勇闖首屆非洲籃球聯盟（BAL）的總冠軍賽。格魯諾維奇表示，鋼鐵人年輕球員多，可塑性非常高，他計劃分成個人和球隊兩部分執行訓練，就戰術和個人技術整合提升，目標帶領鋼鐵人在下季晉級季後賽做準備，球團也倚賴他在國際籃壇豐富人脈資源，引進符合球隊風格及需求的歐洲球員來台效力。

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個性開朗、健談的格魯諾維奇，名字中間有個「Lale」一字，是他加進去的綽號，音譯剛好近似台語的「閒聊」。善於聊天的格魯諾維奇，很快融入球隊，和球員打成一片，也關注個別球員的訓練狀況，鋼鐵人本週末4月30日、5月1日兩場主場，格魯諾維奇也將隨隊出征。

格魯諾維奇加入高雄鋼鐵人擔任首席助理教練。（球團提供）

格魯諾維奇加入高雄鋼鐵人擔任首席助理教練。（球團提供）

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