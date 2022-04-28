晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》高雄鋼鐵人超前部署 新任首席助教本週亮相

2022/04/28 13:39

格魯諾維奇加入高雄鋼鐵人擔任首席助理教練。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 即使無緣首季季後賽，為提升教練團戰力，PLG高雄鋼鐵人為下季提前做準備，聘請擁有多國執教經驗的塞爾維亞籍教練格魯諾維奇（SlavoljubLale Gorunovic）加入，擔任首席助理教練，希望強化球隊戰術與球員臨場應變能力，並展現球團永續經營決心。

格魯諾維奇加入高雄鋼鐵人擔任首席助理教練。（球團提供）

現年52歲的格魯諾維奇，執教經驗豐富，曾是塞爾維亞U14國家隊教練團成員，也在科威特、摩洛哥、土耳其、俄羅斯、卡達、蒙特內哥羅、突尼西亞等國，以及CBA天津、蘇州等隊擔任過總教練及助理教練職務，去年他更率領突尼西亞莫納斯特爾隊，勇闖首屆非洲籃球聯盟（BAL）的總冠軍賽。格魯諾維奇表示，鋼鐵人年輕球員多，可塑性非常高，他計劃分成個人和球隊兩部分執行訓練，就戰術和個人技術整合提升，目標帶領鋼鐵人在下季晉級季後賽做準備，球團也倚賴他在國際籃壇豐富人脈資源，引進符合球隊風格及需求的歐洲球員來台效力。

個性開朗、健談的格魯諾維奇，名字中間有個「Lale」一字，是他加進去的綽號，音譯剛好近似台語的「閒聊」。善於聊天的格魯諾維奇，很快融入球隊，和球員打成一片，也關注個別球員的訓練狀況，鋼鐵人本週末4月30日、5月1日兩場主場，格魯諾維奇也將隨隊出征。

格魯諾維奇加入高雄鋼鐵人擔任首席助理教練。（球團提供）

格魯諾維奇加入高雄鋼鐵人擔任首席助理教練。（球團提供）

　

　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。