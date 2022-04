NBA》美媒點出柯瑞史上第一鬼神紀錄！ 2、3名相加還超越不了

柯瑞。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今以102:98險勝金塊,在主場成功關門,首輪系列賽4:1晉級,美媒更點出柯瑞(Stephen Curry)的超狂紀錄。

柯瑞今日全場22投10中、包括砍進5顆三分彈,轟下30分、5籃板、5助攻,決勝節尾聲捨我其誰的表現,幫助球隊穩住戰局,成功挺進次輪,勇士下輪對手將是灰熊和灰狼的勝方。

請繼續往下閱讀...

《ESPN Stats & Info》指出,此役是柯瑞生涯在季後賽,第49次單場至少飆進5顆三分球,持續推高史上第一紀錄,誇張的是,這項紀錄榜上,第2名是K.湯普森(Klay Thompson)的28顆,第三名是「雷槍」艾倫(Ray Allen)21顆,兩人相加才和柯瑞一樣多。

此外,柯瑞生涯季後賽總得分來到3108分,超越「J博士」厄文(Julius Erving)的3088分,在史上季後賽得分榜上,排第24名。

Stephen Curry notched his 49th career playoff game with 5 3-pointers, most in NBA history.



That is as many as the next 2 players on the list combined (Klay Thompson with 28, Ray Allen with 21). pic.twitter.com/bmScdt2JBY