NBA》美媒點出柯瑞史上第一鬼神紀錄！ 2、3名相加還超越不了

柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今以102：98險勝金塊，在主場成功關門，首輪系列賽4：1晉級，美媒更點出柯瑞（Stephen Curry）的超狂紀錄。

柯瑞今日全場22投10中、包括砍進5顆三分彈，轟下30分、5籃板、5助攻，決勝節尾聲捨我其誰的表現，幫助球隊穩住戰局，成功挺進次輪，勇士下輪對手將是灰熊和灰狼的勝方。

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《ESPN Stats & Info》指出，此役是柯瑞生涯在季後賽，第49次單場至少飆進5顆三分球，持續推高史上第一紀錄，誇張的是，這項紀錄榜上，第2名是K.湯普森（Klay Thompson）的28顆，第三名是「雷槍」艾倫（Ray Allen）21顆，兩人相加才和柯瑞一樣多。

此外，柯瑞生涯季後賽總得分來到3108分，超越「J博士」厄文（Julius Erving）的3088分，在史上季後賽得分榜上，排第24名。

Stephen Curry notched his 49th career playoff game with 5 3-pointers, most in NBA history.



That is as many as the next 2 players on the list combined （Klay Thompson with 28, Ray Allen with 21）. pic.twitter.com/bmScdt2JBY — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） April 28, 2022

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