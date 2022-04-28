NBA》悲情MVP扛不住勇士海嘯！ 總教練、對手賽後大力讚賞

約基奇與D.格林。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊MVP約基奇（Nikola Jokic）在今天球隊以98：102不敵勇士後，正式結束本賽季艱辛的旅程，一肩扛起球隊勝負重擔的他，賽後也獲得對手與總教練的大力讚賞。

約基奇今天個人豪取30分19籃板8助攻，無奈球隊未能再從灣區大軍手上收下勝利，以1勝4敗遭淘汰出局，整個系列賽約基奇場均可以拿下31.0分、13.2籃板、5.8助攻、1.6抄截、57.5%命中率的超優質表現，且得分、籃板、助攻、抄截全部都是全隊第一，幾乎可以說是一人扛著整隊在對抗勇士。

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賽後，曾獲年度最佳防守球員，6度入選年度最佳防守球隊，同時也是主要負責防守約基奇的D.格林（Draymond Green）大讚他是不可思議的球員：「這就是為什麼他會拿下MVP，也是他今年大概會再奪下MVP的原因。跟他對陣真的是太棒了，他讓我變得更好。」

約基奇不只在季後賽扛著金塊整隊邁進，本季在波特（Michael Porter Jr.）例行賽只打9場，J.穆雷（Jamal Murray）整季報銷的情況下，約基奇可說是在例行賽就支手讓球隊免於打附加賽。

賽後金塊主帥馬龍（Michael Malone）向那些說約基奇是「數據MVP」的人嗆聲：「我沒有什麼話好跟那些呆子說的，我會說約基奇是個『偉大』的球員...勝利、影響力、讓隊友變得更好，我不知道他們還想要什麼，只是因為他不會去蓋別人火鍋？或者隔扣三個人嗎？伯德（Larry Bird）是偉大的球員、柯瑞（Stephen Curry）也是偉大的球員...的確，數據上他真的表現得很出色，但他每個晚上帶來的影響力，對球隊來說都是很驚人的，沒有西部球隊在過去4年的勝場拿得比我們還要多。」

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