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NBA》浪子回頭！昔日街友魏斯特進BIG3選秀名單

2022/04/28 15:46

魏斯特。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA季後賽如火如荼進行，許多退役球星參與的美國《BIG3》職業聯盟也宣佈，昔日流浪街頭的球星魏斯特（Delonte West），已經通過上月測試，並進入今年選秀名單，有望東山再起令他和球迷都相當振奮。

據美媒《露天看台體育》報導，現年38歲的魏斯特，2月在馬里蘭州Pat The Roc籃球學院積極訓練後，已逐漸重拾往日身手，3月12日華盛頓特區選拔賽表現出色，順利成為3名出線者之一。屆時三對三鬥牛的《BIG3》選秀會，將於5月25日舉行，本屆入圍名單共25人，賽事預計6月開打，有備而來的魏斯特期待藉此重返籃壇，證明自己實力並揮別過往不堪種種。

魏斯特2004年NBA選秀第24順位被塞爾提克挑中，之後效力過超音速（現雷霆）、騎士及獨行俠等隊，曾是「大帝」詹姆斯（LeBron James）隊友，還驚傳與其母親交往，後因吸毒、酗酒、非法持槍、鬥毆等醜聞纏身，2012年黯然離開聯盟，去年被網友拍到他淪為街友行乞、慘遭毆打，直到前獨行俠東家老闆庫班（Mark Cuban）仗義相助，才戒毒並接受心理治療，儘管10月傳出故態復萌，又喝醉在街上鬧事，如今幾經波折，生活終於重回正軌。　　

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